سلطات مأرب تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان للسكان والنازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت سلطات مأرب، الأحد، التزامها بمبادئ وحقوق الإنسان لكل السكان في المحافظة بما فيهم النازحين، داعية الأمم المتحدة لبناء قدرات كوادرها والمنظمات الحقوقية بما يعزز هذا الأمر.

جاء ذلك على لسان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقائه بمسؤول حقوق الإنسان في مكتب بعثة المفوضية بالعاصمة المؤقتة عدن بدر فاروق - الذي يزور المحافظة حاليًا.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين السلطة المحلية والمفوضية السامية في كافة القضايا والملفات الإنسانية والحقوقية في المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى جوانب التعاون والتنسيق بين الجانبين في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، منها بناء قدرات السلطة المحلية وكوادرها التنفيذية وتأهيل المنظمات العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات بما يعزز حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مفتاح، التزام السلطة المحلية بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية وضمانها لكافة الحقوق والحريات لكل سكان المحافظة من أبنائها والنازحين فيها الذين لجأوا إليها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، هربًا من بطش المليشيات وتنكيلها بهم؛ لحماية حياتهم وصون كرامتهم.

واستعرض الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان وحرياته المختلفة وفي مقدمتها استقبال وإيواء أكثر من 2 مليون و300 ألف نازح يمني وعشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة وتوفير الخدمات الضرورية لهم وتأمين حياة كريمة لأسرهم وذويهم رغم شحة الإمكانيات.

وأشار إلى أن سلطات مأرب تضع حماية حقوق الإنسان وصون كرامته هدفا رئيسيا لها في كل برامجها وخططها وأنشطتها المرحلية والاستراتيجية انطلاقا من إيمانها بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر التي انتفضت ضد طبقية وعنصرية وتمييز الأئمة، وإعادة كافة حقوق اليمنيين المسلوبة.

وأكد أن هذه الالتزامات تأتي كذلك، التزامًا بنصوص دستور الجمهورية اليمنية، ومضامين المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها اليمن وصادقت عليها.

