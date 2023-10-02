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عدن - ياسمين التهامي - القلق يضرب الهلال السعودي بعد أنباء هروب لاعب عالمي.. هل نيمار؟

يتواصل الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما هرب أحد اللاعبين الأجانب العالميين من فريقه، بعدما قرر عدم الاستمرار في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتنتاب جماهير الهلال حالة من القلق خوفًا من أن يكون البرازيلي نيمار جونيور هو اللاعب الذي طالب الرحيل عن الفريق، حيث ساد الشك حول توتر علاقة نيمار بمدربه البرتغالي خورخي جيسوس، بعد الأزمة الأخيرة بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

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وأكدت تقارير سعودية أن هناك لاعب عالمي في نادي كبير قرر عدم الاستمرار في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من التكتيم على إسم اللاعب خلال الفترة الحالية، حيث لم يُعلن خلال الفترة الماضية عن هوية اللاعب، الذي قرر عدم الاستمرار مع فريقه.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية برازيلية في وقت سابق عن أن نيمار جونيور تواصل مع إدارة ناديه السابق سانتوس من أجل العودة مرة أخري للعب ضمن صفوف الفريق، حيث لم يشعر اللاعب بالسعادة خلال تواجده بالعملاق السعودي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن إدارة النادي البرازيلي تُرحب بإنضمام نيمار، خاصة وأن سانتوس يعد النادي الذي شهد نشأة نيمار وتوهجه قبل الانتقال لبرشلونة ومن ثم بدأ رحلته نحو العالمية.

وكان الهلال السعودي قد تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما نجح في إقناع اللاعب بالانتقال للفريق بعد الامتيازات الضخمة التي عُرضت على نجم السيلساو، بجانب رغبة إدارة البي أس جي في التخلص من اللاعب بسبب إصاباته الكثيرة وراتبه الكبير.