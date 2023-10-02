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عدن - ياسمين التهامي - سبحان الله... 5 فوائد لزيت حبة البركة لم تخطر على بالك.. معجزة حبة البركة التي أمر الرسول بالعلاج بها

تعتبر زيت حبة البركة من الزيوت التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مما يتطلب الحصول عليه بكميات معتدلة للحصول على أكبر قدر من الفوائد. فوائد زيت حبة البركة 1- محاربة الالتهابات يساعد تناول زيت حبة البركة على الحد من فرص الإصابة بالالتهابات، وحماية الخلايا من التلف، لذلك يجب الحصول عليه بكميات مناسبة، حيث يمكن استبداله بأنواع أخرى من الأدوية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين. اقراء ايضاً : 2- الحساسية يعرف زيت حبة البركة أنه يساعد على تخفيف حالات التهاب الأنف التحسسي سواء الخفيفة أو المتوسطة وذلك من خلال وضع بعض القطرات في الأنف، مما يساعد على تخفيف الأعراض والتخلص من الحكة والعطس وبعض الأعراض المزعجة، ولكن يفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في استخدامه. 3- حب الشباب أوضحت الدراسات أن زيت حبة البركة يمكن أن يحمي من الإصابة بالبثور وتطهير الجلد، فمن الممكن استخدامه كعلاج فعال لعلاج الطفح الجلدي والصدفية والتهاب الجلد. 4- السرطان يعرف زيت حبة البركة باحتوائه على الثيموكينون وهو أحد المركبات المكافحة للسرطان، كما يساعد الحصول عليه في تقليص الأورام وحماية الأنسجة من التلف الإشعاعي. 5- الربو وجدت نتائج إحدى الدراسات أن زيت حبة البركة يساعد بشكل كبير في السيطرة على أعراض الربو بخلاف العلاجات التي يتم الحصول عليها، كما يمكن الانتظام على تناوله للحصول على أفضل النتائج. المصدر: الكونسلتو

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