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عدن - ياسمين التهامي - “مبنى مديرية أمن الإسماعيلية” في مصر يشتعل في حريق هائل في ساعات الصباح الباكر

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تأهب ورفع حالة الإستعداد في مستشفيات الإسماعيلية بسبب الحريق الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، تم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز استعداد المستشفيات في المنطقة وتجهيزها لإستقبال وعلاج المصابين، كما تم إرسال 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث من قبل وزارة الصحة، لتقديم الرعاية الطبية السريعة والفعّالة للمصابين.

حادث حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، اندلع حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، مما دفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك فورًا للسيطرة على الحريق، شارك أحد الشهود على الحادث مقاطع فيديو مباشرة على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بُيِّنت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى أمن الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا على الأقل.

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أشار المتحدث بإسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إلى توافر جميع الأدوية الطارئة وفصائل الدم اللازمة في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة، وأضاف عبدالغفار أن “سيارات الإسعاف تقدمت بخدمات الإسعاف لـ12 مصابًا الذين غادروا موقع الحادث بعد تلقي العناية اللازمة، بينما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، من بينهم 24 حالة اختناق وحالتين أصيبوا بحروق”، وأكد عبدالغفار أن “7 من المصابين غادروا بعد تحسن حالتهم الصحية، وجاري متابعة حالة الباقين”، وفقًا لما جاء في البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية.