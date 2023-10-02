وصفة من ذهب حطيها على القهوة واشربيها هتخسي 15 كيلو في اسبوعين بدون ريجيم والنتيجة مضمونة ستذهلك

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوزن الزائد هو واحد من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، لذا يبحثون دائمًا للعثور على أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة، نجد أن البعض يفضل استخدام وصفات طبيعية آمنة بدلاً من الأدوية الطبية التي يمكن أن تسبب آثارًا سلبية، ويُعتبر مزيج القهوة والزنجبيل مفيدًا لفقدان الوزن، إنه مزيج ممتاز لفقدان الوزن يمكننا استخدامه لحرق الدهون في الجسم، يمكن أيضًا إضافة القرفة إلى هذا المشروب، لذلك نقدم لكم مشروب قهوة مع الزنجبيل والقرفة لفقدان الوزن.

مشروب القهوة بالزنجبيل لفقدان الوزن المكونات:

1 ملعقة صغيرة قهوة 1 كوب حليب قليل الدسم ½ ملعقة صغيرة شرائح زنجبيل ⅛ ملعقة صغيرة هيل مطحون الطريقة:

1. ضعي الحليب في وعاء عميق على نار متوسطة حتى يغلي.

2. أضيفي مسحوق القهوة، ثم الزنجبيل والهيل. قومي بالتحريك جيدًا واتركيها على نار هادئة.

3. انزعي المشروب عن النار، صفيه، ثم قدميه فوراً.

القهوة مع الزنجبيل والقرفة المكونات:

2 خوخ مقطع 2 ملعقة كبيرة قهوة ¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ¼ ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل. 1 ملعقة صغيرة سكر.

الطريقة:

1. صفي الخوخ جيدًا للحصول على عصير الخوخ، ثم ضعي شراب الخوخ مع نصف كمية القهوة في وعاء الخلاط الكهربائي واخفقيهم جيدًا لمدة دقيقة.

2. اسكبي كوب من الماء البارد في إبريق القهوة، إضافة إلى السكر والقرفة والزنجبيل، واتركيه على النار ليغلي على نار متوسطة.

3. اخفضي الحرارة، ثم أضيفي خليط عصير الخوخ مع القهوة، قومي بالتحريك، ثم اتركيه لفترة.

4. صبي مشروب القهوة في الكوب واستمتعي به..