شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 انكشف رسمياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلنا اليوم على معلومات رسمية تُعلن عن اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 في السوق العالمي التي انكشف رسمياً ، لنلاحظ زيادة بسيطة في تكلفة الشراء عن سيارات 2023 من هذا الطراز الكروس أوفر SUV .

تأتي الترقية الأكثر أهمية في سيارة 2024 توفير إصدار RAV4 Hybrid Woodland Edition ، كما تم إضافة مجموعة طلاء جديد بلونين وحزمة طقس اختيارية جديدة .

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زاد سعر راف فور 2024 التي تعمل بـ محركات البنزين بمقدار 200 دولار أمريكي عن الموديل السابق ، وارتفع سعر راف فور هايبرد 2024 بمقدار 250 دولار أمريكي عن سيارة 2023 .

اسعار سيارة تويوتا راف فور 2024 في السوق العالمي :