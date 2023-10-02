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الجيش اليمني يعلن اسقاط طائرات مُسيّرة لمليشيات الحوثي حاولت استهداف مواقعه بصعدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرات مُسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية حاولت استهداف مواقعه بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصادر عسكرية مصادر عسكرية في محور علب بمديرية باقم (محافظة صعدة)، قولها: "إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت المليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا".
 
وقال قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي، إن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
 
وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب.
 
يأتي ذلك بعد يومين من هجوم حوثي مماثل استهدف قوات الجيش في ذات المحور، بالتزامن مع حفل بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر، تسبب بمقتل جندي وإصابة آخرين.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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