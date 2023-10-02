شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "الحق نفسك بسرعة".. توقف عمل واتساب على هذه الأجهزة 24 أكتوبر 2023.. تعرف علي الأسباب.؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علنت منصة الرسائل الشهيرة، WhatsApp، أنها ستنهي دعمها لأجهزة Android التي تعمل بنظام إصدار 4.0 أو أقل في أكتوبر 2023 وهذا يعني أن مستخدمي هذه الأجهزة لن يكونوا قادرين بعد الآن على إرسال أو استقبال الرسائل عبر WhatsApp وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على أمان وموثوقية تطبيق WhatsApp حيث تُعتبر أنظمة التشغيل القديمة أكثر عرضة للثغرات الأمنية، وبالتالي، لا يمكن لـ WhatsApp أن تضمن استمرارية أداء التطبيق بشكل صحيح على هذه الأجهزة.

تحظى WhatsApp بالدعم على الأجهزة التي تستوفي الشروط التالية: – هواتف Android التي تعمل بنظام التشغيل 5.0 أو إصدارات أحدث. – أجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو إصدارات أحدث. – الهواتف التي تعتمد نظام التشغيل KaiOS بإصدار 2.5.0 أو أحدث، وتشمل ذلك JioPhone و JioPhone 2.

WhatsApp ينهي دعمه للهواتف التي تعمل بنظام Android 4.0 أو أقل إذا كنت غير متأكد من نظام التشغيل الذي يعمل على هاتفك، يمكنك التحقق منه بسهولة عبر القيام بالخطوات التالية: انتقل إلى إعدادات هاتفك، ثم ابحث عن “حول الهاتف” في نظام Android أو “حول” في نظام iOS ستجد معلومات حول نظام التشغيل والإصدار الذي يعمل على هاتفك. إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 4.0 أو إصدار أقل من ذلك، فيجب عليك النظر في تحديث جهازك لضمان استمرارية استخدام WhatsApp وإذا لم تتمكن من تحديث الجهاز، يمكنك النظر في استخدام تطبيقات مراسلة بديلة مثل Telegram أو Signal.

بالنسبة للأجهزة المحددة التي ستفقد دعم WhatsApp في أكتوبر 2023، فإليك بعض أمثلة منها:

– HTC One – Sony Xperia Z – LG Optimus G Pro – Samsung Galaxy S2 – Samsung Galaxy Nexus – HTC Sensation – Motorola Droid Razr – Sony Xperia S2

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة، ننصحك بشدة بالتفكير في تحديث جهازك في أقرب وقت ممكن لضمان استمرار استخدام WhatsApp بسلاسة..