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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: السعودية تصدر تأشيرة عمل جديدة تسمح للوافد العمل والتنقل بدون كفيل

الموارد البشرية في السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة تمكن المقيم من العمل بحرية بدون الحاجة إلى كفيل، حيث اوضحت الوزارة أن التأشيرة الجديدة تسمى تأشيرة زيارة عمل مؤقتة، ويمكن من خلال للشركات استقدام العمال الأجانب لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لإقامة أو رخصة عمل، أو حتى كفيل.

وخلال السنوات الأخيرة عملت المملكة العربية السعودية على تحديث وتعديل قوانين العمل وسن تشريعات وتوجيهات ملكية جديدة تواكب العصر والتحول الكبير والنهضة الإقتصادية التي تشهدها السعودية.

وتأتي هذه التأشيرة كجزء من التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العمل في السعودية، حيث تهدف إلى تسهيل وتبسيط إدارة الأعمال وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والمرونة.

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ويمكن تجديد التأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى، ويمكن لحاملها العمل في أي مكان في المملكة خلال هذه الفترة.

هناك عدة شروط للحصول على هذه التأشيرة، بما في ذلك حالة الشركة المستقدمة قائمة ولديها رخصة وسجل تجاري ساريين، بالإضافة إلى عدم وجود أي ملاحظات سلبية بشأن الشركة من نظام حماية الأجور في السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة يجب أن تكون على الأقل تلبي متوسط مواصفات المنشأة الخضراء.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إصدار تأشيرة “ترانزيت” مجانية جديدة تتيح لحاملها الدخول والتجول في جميع أنحاء المملكة لمدة أربعة أيام، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحفيز السياحة داخل السعودية.

تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية المملكة لتحقيق مزيد من النمو والاستدامة، وتوفير فرص عمل مرنة ومتنوعة للعمالة الخارجية،ومن بين المزايا الأخرى التي تتيحها هذه التأشيرة، القدرة على جلب الأشخاص بسرعة وبموارد مرنة، مما يسهل تنفيذ المشاريع التي لا تتطلب وجود عمالة ثابتة، وخاصة المشاريع المتواجدة في المناطق النائية.