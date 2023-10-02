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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف تعرضت فتاة سعودية تقود سيارة جمس بهبهاني للتحرش بصحبة صديقاتها

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تقود سيارة “جمس بهبهاني” برفقة صديقاتها، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين النشطاء.

يظهر الفيديو الفتيات وهن يرتدين أغطية للوجه، واثنتان منهن يضعان ربطات بيضاء على جبهتهما، وهن يتجولن في شوارع إحدى المدن في المملكة.

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حظى الفيديو بانتشار واسع بين المدونين الذين عبروا عن إعجابهم بالسيارة الكلاسيكية “جمس بهبهاني”، التي أعادتهم إلى الذكريات والحنين إلى الماضي، حيث كانت هذه السيارة منتشرة في حقبة أجدادهم وآبائهم.

تفاعل النشطاء مع الفيديو بتعليقات إيجابية، مشيدين بجمالية السيارة وروح المغامرة التي تجسدها الفتاة وصديقاتها. وأعربوا عن اندهاشهم واهتمامهم بمشاهدة مثل هذه اللحظات التي تجسد الحياة والمرح.