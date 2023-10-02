شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية السعودية تعلن عن أسعد خبر للمغتربين.. سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة في 2023 و 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حددت الجوازات السعودية رسوم تجديد الإقامة التي يلزم على المقيمين أو أصحاب العمل دفعها عنهم، وتختلف قيمة رسوم تجديد الإقامة باختلاف مهنة هؤلاء الوافدين والمدة المحددة فالعمالة المنزلية مقرر عليها 600 ريال سعودي، السائق الخاص 600 ريال سعودي، العمالة لدى المنشآت 650 ريال سعودي، العامل الزراعي 600 ريال سعودي وكل ذلك لمدة عام واحد، وفي ذات السياق لم تنسى وزارة الداخلية السعودية أن تضع بعض الاستثنائات لبعض الفئات من الوفدين وتعفيهم من رسوم تجديد الإقامة خلال العام الجاري 2023، ومن المحتمل أن يستمر العفو حتى عام 2024، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة بالتفصيل ان شاء الله.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن العديد من الفئات من الوفدين الذين سيتم اعفاءهم من رسوم تجديد الإقامة لهذا العام 2023/1444، موضحة ان هناك مجموعة محددة من الوافدين سوف يحصلون على العفو من رسوم التجديد وذلك وفق شروط واليات محددة من قبل الجهات المختصة، والفئات المعفاة هي كالتالي:

• العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة.

• زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.

• المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية.

• موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي.

• خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية.

• المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء.

• المحارم.

رسوم تجديد الإقامة

• العامل المنزلي 600 ريال.

• العامل الوافد 1000 ريال.

• المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال.

• الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية

شروط تجديد الإقامة للوافدين

• جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

• تواجد المقيم في المملكة.

• تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد.

• التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به.

• دفع رسوم التجديد المقررة.

• تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

• ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل.

• قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

• ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة).

• النقر على (تجديد الإقامة).

• قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم.

• الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا).

• إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

• الضغط على (دفع).

• الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة

• تحديد (سداد تجديد إقامة).

• إدخال البطاقة البنكية.

• الضغط على (المدفوعات الحكومية).

• كتابة رمز المرور.

خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة :

التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل. دفع القيمة المطلوبة في الشاشة. استلام إيصال الدفع.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدتها باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أبشر ” قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة).

ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

مدة صلاحية الإقامة للوافد ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة. تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته.

تمنح حكومة المملكة المقيمين إقامة صالحة لمدة عام واحد، وهي قابلة للتجديد ويتاح التجديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، أما للتابعين للوافد من الزوجة والأولاد حتى سن الثامنة عشر ومن تجاوز عمر الثمانية عشر عام فعليه التوجه إلى إدارة الجوازات لطلب إقامة مستقلة عن الوالد

الاستعلام عن رسوم المرافقين 2023

يمكن للمقيمين الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين لهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أبشر.

• الضغط على أبشر أفراد.

• إدخال البيانات لتسجيل الدخول.

• إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

• إدخال كلمة المرور.

• إدخال رمز التحقق المرتبط برقم الجوال.

• الضغط على تسجيل الدخول.

• اختيار المقيمين.

• الضغط على الخدمات الإلكترونية.

• الضغط على الجوازات.

• اختيار خدمة التابعين.

• الضغط على الاستعلام عن الرسوم.

• إدخال رقم الإقامة السعودية وملء الخانات المطلوبة.

• ظهور الرسوم الخاصة بالمرافقين للمقيم الذي تم إدخال رقم إقامته.