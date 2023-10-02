اقوى من إبرة الانسولين بمليون مرة فاكهة رهيبة تخفض مستوى السكر في الدم فوراً

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحتوي فاكهة التوت البري على فوائد عظيمة تجعلك تدخلها في نظامك الغذائي اليومي. وأكدت دراسة حديثة أن التوت البري يعمل على خفض مستوى السكر من النوع الثاني في الدم. إليك بعض الفوائد الرئيسية لتناول التوت لمرضى السكر

1. منخفضة السعرات الحرارية والسكر: التوت عادة ما يكون منخفضًا في السعرات الحرارية والسكر، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكر الذين يحاولون مراقبة مستويات السكر في الدم. يمكن تضمين التوت في النظام الغذائي للمساعدة في تلبية الرغبة في تناول الحلوى بدون زيادة السعرات الحرارية أو تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

2. غني بالألياف: التوت يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يعتبر ميزة هامة لمرضى السكر. الألياف تساعد في تباطؤ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين تحكم السكر في الدم والوقاية من ذروة ارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات. 3. غني بالمضادات الأكسدة: التوت يحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين، وهي المركبات التي تمنح التوت لونه الغني وتعطيه خصائصه الصحية. تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية. 4. قليلة الدهون والصوديوم: التوت عادة ما تكون منخفضة في الدهون المشبعة والصوديوم، مما يجعلها خيارًا صحيًا لمرضى السكر الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب. 5. تعزيز صحة القلب: يُعتَبَر التوت من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، حيث يُساهِم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يُعزَز التوت التوازن في مستويات الكولسترول وضغط الدم، كما يُقَلِّل من تشكُّل الرواسِب الدهنية في الشرايين. .