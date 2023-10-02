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عدن - ياسمين التهامي - هبوط جنوني لجميع فئات سيارة هيونداي توسان 2024 في السعودية.. ميزاتها أقوى من هيونداي سنتافي 2024!

تعتبر هيونداي توسان 2024 من افضل سيارات SUV متعددة الاستخدامات والتي تمتلم تصميم خارجي قوي وفترة ضمان طويلة، حيث ان سيارة توسان 2024 تحتوي على نوعين من المحركات الاول محرك 2 لتر 156 حصان و والمحرك الاخر 1.6 لتر 177 حصان.

كما ويتم تقديم هيونداي توسان 2024 في السوق السعودي عن طريق احد الوكلاء الرسمين لشركة هيونداي في السعودية ( الوعلان - المجدوعي - الناغي ).

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وفي السطور التالية سوف نستعرض اهم مواصفات هيونداي توسان 2024 من حيث قوة واداء المحرك ، وما تحتويه توسان 2024 من وسائل ترفيه وانظمة امان ، وهل تعد قيمة جيدة مقابل السعر ، وما هي ابرز مميزات وعيوب هيونداي توسان 2024 ، هيونداي توسان 2024

بعد إعادة التصميم الكامل العام الماضي ، لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة على سيارة هيونداي توسان 2024 . أصبح نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ومحدد السرعة الإلكتروني ، ونظام تجنب الاصطدام الأمامي المحسن ، وشاشة 10.25 بوصة نظام معلومات وترفيه قياسي على المزيد من الطرازات . بعد إعادة تصميم كاملة العام الماضي ، أصبحت توسان 2024 الآن واحدة من أفضل سيارات الكروي اوفر المدمجة في فئتها. من مقصورتها الفسيحة إلى طرازاتها الهجينة الفعالة ، تقدم توسان 2024 كل ما يتوقعه المشترون في هذه الفئة بسعر معقول. توسان 2024 من الخارج

تتحدث هيونداي توسان 2024 الأنيقة عن لغة التصميم التي تسميها Hyundai "Sensuous Sportiness". أيًا كان ما تريد تسميته ، فهذه سيارة دفع رباعي ذات مظهر حاد وتبرز في حركة المرور. يمنح توقيع الضوء الفريد وخطوط الهيكل الدراماتيكية هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) العملية جمالية غريبة.

يتغير مظهر هيونداي توسان 2024 قليلاً حسب القطع. على سبيل المثال ، يتميز تصميم N-Line بمظهر رياضي مع واجهة أمامية فريدة ، وعادم ثنائي الطرف ، وجناح N-Line الخلفي ، وحواف سوداء لامعة. لا يضيف طراز XRT أي ترقيات ميكانيكية ، ولكنه يمنح Tucson مظهرًا أكثر صلابة مع الكسوة الخارجية الحصرية والأغطية السفلية والقضبان المستعرضة للسقف.

توسان 2024 من الداخل

تتميز هيونداي توسان 2024 بتصميم داخلي عملي ومميز. إنها توفر عددًا أكبر من الركاب مقارنة بسابقين في هذه الفئة ، تويوتا RAV4 وهوندا CR-V. يمكن لـ توسان 2024 نقل عائلة مكونة من أربعة أو حتى خمسة أفراد مع مساحة خلفية واسعة للرأس والأرجل للبالغين في جميع الإصدارات. تعد مساحة الأمتعة خلف مقاعد الصف الثاني من بين أكثر الأماكن سخاءً في فئتها. يوفر الكروس الكثير من الراحة أثناء القيادة ، كما أن المقاعد المصممة جيدًا تجعلها ممتعة للقيادة الطويلة.تمتلك هيونداي توسان 2024ما يقارب 38.7 قدمًا مكعبة من مساحة الأمتعة ، والتي تتساوى مع هوندا CR-V وأكثر من فورد برونكو سبورت الجديدة الموجهة للطرق الوعرة. مع طي المقعد الخلفي لأسفل ، تتسع المساحة القابلة للاستخدام إلى 74.8 قدم مكعب. مساحة هيونداي توسان 2024 الداخلية

سيجد الجميع مكانًا مريحًا للقيادة في مقصورة توسان 2024 جيدة الصنع ، لكن الثلاثة المواجهة في الخلف مناسبة تمامًا يعد العثور على موضع القيادة المثالي في هيونداي توسان 2024 أمرًا سهلاً حيث يمكن تعديل ارتفاع جميع الطرازات لمقعد السائق. في طراز هيونداي توسان 2024 فل كامل ، يتم ذلك كهربائيًا ، وكلها باستثناء توسان 2024 سمارت الأساسية تأتي مع مقاعد مُدفأة لمن هم في المقدمة. يعد تحريك عجلة القيادة بما يتناسب مع وضع الجلوس المفضل لديك أمرًا سهلاً وتتحرك العجلة لأعلى ولأسفل وللداخل وللخارج. في طرازات توسان 2024 كمفورت وبريميوم ، تستمتع أيضًا بعجلة قيادة مُدفأة في أيام الشتاء الباردة.ستجد أيضًا حاملي أكواب كبيرين في الكونسول الوسطي للحفاظ على قهوة الصباح منتصبة بأمان. أمام هذا ، يوجد درج كبير حيث يمكنك الاحتفاظ بهاتفك ، ، يوجد منفذي USB ونقطة شحن 12 فولت.خلف محدد التروس ، يوجد صندوق تخزين بغطاء يتضاعف كمسند للذراع ، وهناك بعض الجيوب المضافة أسفل جانب نفق ناقل الحركة.يوجد أيضًا صندوق قفازات كبير في توسان ، وجيوب الباب واسعة بما يكفي لاستيعاب الحجم المعتاد لزجاجة الماء. مساحة في المقاعد الخلفية في توسان 2024

يعد الوصول إلى المقاعد الخلفية في هيونداي توسان 2024 أمرًا جيدًا ، لذا لا توجد مشكلة في رفع الأطفال إلى مقاعدهم هنا. ومع ذلك ، فإن نقاط التثبيت ISOFIX على المقعدين الخارجيين محشوة بين الوسائد العلوية والسفلية ، لذلك ينتهي بك الأمر بالحث والأمل عند محاولة تثبيت مقعد الطفل في مكانه.

تعد غرفة الأطفال والكبار جيدة جدًا في هيونداي توسان 2024 ، على الرغم من أن ثلاثة بالغين سيجدون مساحة أكبر للكتف أكثر من كونها مريحة قليلاً. يحتوي المقعد الأوسط على قاعدة مرتفعة قليلاً ، ولكن لا يزال هناك ارتفاع كبير في الرأس ومساحة كبيرة للأقدام.

المقعدان الخارجيان ، اللذان يتم تسخينهما في الطراز هيونداي توسان 2024 فل كامل ذي المستوى العلوي ، لهما قاعدة مغرفة قليلاً ، والتي يمكن أن ترى الجزء الأمامي من القاعدة وهو يحفر في فخذيك. ومع ذلك ، فهو مريح للغاية هنا والرؤية الخارجية جيدة أيضًا.تغطي الجيوب الشبكية وصناديق الباب الكافية التخزين ، وحاملات الأكواب في مسند الذراع القابل للطي. يوجد زوج من منافذ USB لشحن أجهزة الأطفال. مساحة صندوق هيونداي توسان 2024 الخلفي

يعتمد حجم صندوق سيارة هيونداي توسان 2024 على المحرك الذي تختاره. مع محرك سعة 1.6 لتر ، تحصل على مساحة هائلة تبلغ 620 لترًا ، بينما تنخفض نسخة 230 حصانًا قليلاً إلى 616 لترًا. ومع ذلك ، في الطراز الهجين الكامل ، ينخفض إلى 577 لترًا ، ويحتوي إصدار المكون الإضافي بقوة 265 حصانًا على 558 لترًا بسبب الحاجة إلى حزم تلك البطاريات الكبيرة. لا يزال هذا سخيًا للغاية ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى أقصى سعة تحميل ، فإن المحرك الأساسي هو المحرك الذي يجب أن يتوفر لديك.إنها نفس القصة مع المقاعد الخلفية المنقسمة بنسبة 40-20-40 مطوية لأسفل. يوجد ما يصل إلى 1799 لترًا في طراز 150 حصانًا ، وتنخفض إلى 1737 لترًا في توسان 2024 المكوّن من مكونات إضافية.

يعد طي المقاعد أمرًا سهلاً للغاية بفضل الرافعات الموجودة في الجدران الجانبية لصندوق الأمتعة والأرضية مسطحة تقريبًا مع خفض الكراسي الخلفية. حل آخر أنيق من هيونداي هو مساحة سهلة الاستخدام أسفل أرضية الصندوق الخلفي لتخزين غطاء الحمولة ، بحيث لا يترك قعقعة حول صندوق السيارة عند إزالته. أداء هيونداي توسان 2024

يتم تشغيل هيونداي توسان 2024 القياسية بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 156 حصاناً سعة 2 لتر تجعلها تصنيفات القوة هذه قادرة على المنافسة في فئة الكروس أوفر المدمجة ، على الرغم من أن أداؤها على الطريق متواضع في أحسن الأحوال. يقود المحرك إما العجلات الأمامية أو جميع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. تستخدم مجموعة نقل الحركة الهجينة محركًا رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا مزودًا بشاحن توربيني جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي لقيادة العجلات الأربع. تبلغ القدرة الحصانية المشتركة للنظام الهجين 226 حصانًا. يستخدم محرك توسان 2024 الإضافي الهجين نفس المحرك سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني مقترن بمحرك كهربائي بقوة حصانية أعلى. يولد الجمع 261 حصان.

وبالمقارنة ، فإن سيارة هوندا CR-V التقليدية تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 190 حصاناً وسعة 1.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار. هوندا CR-V هايبرد تستخدم محرك بنزين سعة 2.0 ليتر مع محركين كهربائيين للحصول على قوة حصانية للنظام المشترك تبلغ 212. أكثر السيارات الهجينة سخونة هي Toyota RAV4 Prime ، وهي محرك هجين يعمل بالكهرباء بقوة 302 حصان. توفر توسان 2024 Hybrid تطبيقًا أكثر قوة حصانية وعزم دوران فوريًا لقيادة أفضل من توكسون التقليدية. أداء الكبح قوي في جميع الطرازات. وعلى الرغم من حجمها الأكبر هذا العام ، لا تزال توسان تشعر بأنها قادرة على المناورة في جميع أنحاء المدينة.

استهلاك توسان 2024 من الوقود

توفر توسان 202 التقليدية توفيرًا جيدًا في استهلاك الوقود بما يتماشى مع فئتها. والنسخة الهجينة تعمل بشكل أفضل. وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) ، توفر سيارة توكسون ذات الدفع بالعجلات الأمامية مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر 26 ميلا في الغالون أثناء القيادة في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع. تم تصنيف قاعدة Tucson Hybrid Blue عند 38 ميلا في الغالون للقيادة في المدينة والطرق السريعة ، في حين أن طرازي Hybrid SEL و Limited يعيدان 37/36 ميلا في الغالون في المدينة / الطريق السريع. تم تصنيف الهجين الإضافي Tucson عند 80 ميجا بيكسل. قيادة هيونداي توسان 2024

وصفنا محرك هيونداي توسان 2024 الأساسي أعلاه بأنه "ملائم ولكنه غير ملهم" ، والذي ربما يكون كريمًا بعض الشيء. إن استجابة الخانق البطيئة والاعتماد على التغيير إلى ترس أقل للحفاظ على السرعة يجعل من المحبط القيادة في حركة المرور حيث يبحث الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات عن التروس. بشكل أكثر إيجازًا ، إنها بطيئة فقط ، حتى بالنسبة للجزء الذي لا يُتوقع فيه تسارع سريع. لسوء الحظ ، فإن أكثر مستويي القطع المميزين في توكسون ، وهما N Line الرياضي (أعلى اليسار) و XRT للطرق الوعرة (أعلى اليمين) ، يأتيان فقط مع المحرك الأساسي. لذلك نوصي بشدة باستخدام هيونداي توسان 2024 هايبرد . لا يقتصر الأمر على امتلاكه لمجموعة نقل حركة أفضل من المحرك الأساسي فحسب ، بل إنه أحد أفضل الخيارات في فئتها بأكملها. يوفر ناقل الحركة التقليدي ومحركها المزود بشاحن توربيني تجربة قيادة أكثر هدوءًا وأكثر طبيعية من تلك الموجودة في سيارات الدفع الرباعي الهجينة الأخرى ، في حين أن مجموعة المحرك التوربيني بالإضافة إلى المحرك الكهربائي تجعلها تشعر بشكل ملحوظ حول المدينة وعند الاندماج على الطريق السريع. وفي الوقت نفسه ، تضيف هيونداي توسان 2024 PHEV بشكل فعال طاقة كهربائية أكثر سلاسة وبدون مجهود إلى تجربة القيادة الهجينة جنبًا إلى جنب مع النطاق الكهربائي بالكامل. فئات هيونداي توسان 2024

تتوفر هيونداي توسان 2024 في عدة فئات هي سمارت ، كمفورت ، بريميوم ، فل كامل ، هايبرد ، يوفر هيكل Tucson قيادة سلسة ومريحة بينما تكون رشيقة للغاية في الزوايا. تعد جودة الركوب في Hyundai أفضل مما قد تتوقعه من سيارات الدفع الرباعي عند نقطة السعر هذه. تحتوي على مقصورة هادئة مع ضجيج قليل من الطريق والرياح ، حتى على الطريق السريع.

توسان سمارت 2024

يبدأ سعر توسان 2024 سمارت من 107,200 ريال وتتميز باحتوائها علي عجلات معدنية مقاس 17 بوصة ونظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات وأنظمة أمان قياسية ، مثل تجنب الاصطدام الأمامي ، واكتشاف المشاة ، ومساعدة الحفاظ على الممرات. تشمل الميزات الإضافية الدخول عن بعد بدون مفتاح ، ومقعد السائق القابل للتعديل بستة اتجاهات ، وفرامل الانتظار الكهربائية ، وشاشة معلومات ملونة مقاس 4.2 بوصة. توسان كمفورت 2024

يبدأ سعر توسان 2024 كمفورت من 113,700 ريال وتتميز بمصابيح خلفية LED وقضبان سقف ونظام مفتاح القرب ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً والمقاعد الأمامية المدفأة ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع إمكانية التوقف والانطلاق. مع حزمة الراحة ، يمكن للمشترين إضافة عجلات معدنية مقاس 19 بوصة ، وشاشة أجهزة رقمية مقاس 10.25 بوصة ، وشحن لاسلكي ، من بين ميزات أخرى. SEL هو التصميم الموصى به لقائمة الميزات الشاملة التي تقل قيمتها عن 30 ألف دولار. توسان بريميوم 2024

يبدأ سعر توسان 2024 بريميوم من 135,400 ريال وتتميز بألوان مميزة وعجلات حصرية مقاس 19 بوصة. تشمل الإضافات الأنيقة أغطية المصابيح الخلفية المظلمة ، والمفروشات الجلدية / القماشية ، وعجلة القيادة المكسوة بالجلد ، والدواسات المصنوعة من السبائك المعدنية ، ومجموعة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة ، ونظام صوت Bose المتميز ، وصندوق الطاقة بدون استخدام اليدين ، والميزات المتصلة بالهاتف الذكي (مثل قفل / فتح عن بعد). توسان فل كامل 2024

يبدأ سعر توسان فل كامل 2024 من 138,700 ريال وتحصل على عجلات معدنية مقاس 19 بوصة ، وتنجيد جلدي ، ومفاتيح تبديل مجداف ، ومصابيح أمامية LED ، ومقاعد خلفية مُدفأة ، وعجلة قيادة مُدفأة ، ومساعد وقوف السيارات عن بُعد ، ونظام ملاحة مقاس 10.25 بوصة ، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية ، والمطر - ماسحات حساسة وفتحة سقف بانورامية. هيونداي توسان 2024 هايبرد

يجمع هذا الطراز من هيونداي توسان 2024 هايبرد بين مجموعة القيادة الهجينة ومحتوى توسان القياسية ، تضيف توسان 2024 هايبرد عجلات أكبر ، وباب خلفي كهربائي بدون استخدام اليدين ، ومجموعة أدوات أكبر ، ولوحة شحن لاسلكية ، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد ، ومفتاح رقمي ، وإضاءة داخلية محيطة ، وفتحة سقف بانورامية. هيونداي توسان 2024 الوعلان

يتم تقديم سيارات هيونداي توسان 2024 من خلاك وكيلها في السعودي مجموعة الوعلان بسعر يبدأ من 107,200 ريال سعودي . يرحب التصميم الداخلي الأنيق بالسائق والركاب في المقصورة جيدة التهوية في Hyundai Tucson. تتمتع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الخمسة مقاعد بمساحة كبيرة في كلا صفي المقاعد ، ومن غير المرجح أن تسمع شكاوى من ركاب المقعد الخلفي.

تتضمن بعض الميزات الداخلية القياسية في هيونداي توسان 2024 الوعلان مثل نظامًا ترفيهيًا مقاس 8 بوصات مع نظام Android Auto اللاسلكي و Apple CarPlay ، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 ، ونظام صوتي في عجلة القيادة ونظام تثبيت السرعة ، وتنجيد من القماش. يجلب الدخول إلى الزخارف العلوية ترقيات مثل المقاعد الجلدية ، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 10.25 بوصة مع نظام ملاحة وشحن لاسلكي ومجموعة قياس رقمية. مساحة الشحن أعلى من المتوسط لهذه الفئة. تبلغ مساحة السيارة 38.7 قدمًا مكعبًا خلف المقاعد الخلفية ، ويؤدي طي هذه المقاعد لأسفل إلى سعة شحن قصوى تبلغ 74.8 قدمًا مكعبة. هيونداي توسان 2024 المجدوعي

يعد توكيل المجدوعي من افضل التوكيلات في السعودية حيث يقدم الكثير من العروض الجيدة على اسعار توسان ، هيونداي توسان 2024 من خلال توكيل المجدوعي تمنحك الكثير من المزايا سواء بالضمان او توفر قطع الغيار. تتميز بتصميم داخلي واسع وراقٍ مع مساحة تتسع لخمسة ركاب (بالإضافة إلى كل حمولتهم) ، وهي مبهرة بمقاعدها المريحة ونظام معلومات ترفيهي سهل الاستخدام ومجموعة كبيرة من ميزات التكنولوجيا والسلامة القياسية. مناورات توسان 2024 بثقة على طول الطرق المتعرجة وتنزلق بسلاسة فوق الرصيف الخشن ، مما يوفر تجربة قيادة وركوب مريحة. محركها رباعي الأسطوانات مقتصد جدًا في الغاز أيضًا ، على الرغم من أنه يشعر بقليل من الطاقة في بعض الأحيان. وسائل مساعدة السائق في هيونداي توسان 2024

تشتمل كل سيارة من هيونداي توسان 2024 على تحذير من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية (مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات) ، والتحذير من النقاط العمياء والحركة المرورية الخلفية ، ومساعدة الحفاظ على الممر ، ونظام تحذير عدم انتباه السائق ، وتحذير الخروج الآمن لمنع فتح الأبواب في السيارات أو راكبي الدراجات ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع إمكانية التوقف والانطلاق. تضيف هيونداي توسان 2024 بريميوم فرملة أوتوماتيكية عكسية ، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لوقوف السيارات ، ونظام كاميرا النقطة العمياء الذي يتم عرضه في لوحة العدادات ، ونظام كاميرا وقوف السيارات ذات الرؤية المحيطية ، ومساعد القيادة على الطرق السريعة من Hyundai ، والذي يضيف مساعد توجيه متمركز في المسار إلى الرحلة التكيفية. وسائل الراحة في توسان 2024

هيونداي توسان 2024 أكثر أناقة وأكثر تركيزًا على التكنولوجيا وأكثر تميزًا. نحن نحب بشكل خاص فتحات عرض الداشبورد وزخرفة القماش. البلاستيك والمفاتيح ذات جودة عالية أيضًا. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بناءً على مستوى القطع. إلى جانب التنجيد وخيارات الألوان ، تختلف عناصر التحكم المركزية في الواقع. تأتي هيونداي توسان 2024 سمارت مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، بينما تعد وحدة الشاشة العريضة مقاس 10.25 بوصة قياسية في كل شيء آخر . تتشابه واجهة المستخدم الأساسية الخاصة بهم ، لكن الشاشة الأكبر تزيد من الوظائف. بشكل غير عادي ، تتوافق الشاشة مقاس 8 بوصات فقط مع نظام Android Auto اللاسلكي و Apple CarPlay ؛ تتطلب الوحدة الأكبر اتصالاً سلكيًا. ينطبق هذا على أحدث منتجات Hyundai ، وسيحصل النظام مقاس 10.25 بوصة على أجهزة جديدة في سنوات الطراز المستقبلية لمعالجة هذا الأمر. مقارنة هيونداي توسان 2024 بالمنافسين

المظهر الجميل المميز لسيارة هيونداي توسان 2024 ، والمزيج الغني من الميزات ، والأداء القوي يجعلها تستحق الدراسة. وتوفر النسخة الهجينة إحساسًا سريع الاستجابة واقتصادًا رائعًا في استهلاك الوقود. تشمل الخيارات الجيدة الأخرى في هذا القطاع هوندا CR-V و تويوتا RAV4 و نيسان روج. تعتبر سيارة فورد برونكو سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات الموجهة للطرق الوعرة أكثر قدرة على التراب من توكسون ولكنها أقل دقة على الطريق وهذه هي ابرز السيارات المنافسة لهيونداي توسان 2024 :

مقارنة هيونداي توسان 2024 وهيونداي سنتافي 2024

هيونداي سنتافي 2024 هي سيارة كروي اوفر متوسطة الحجم ، لكنها ليست أكبر بكثير من شقيقتها توكسون. تحتوي كلتا سيارتا الكروس أوفر على خمسة مقاعد وكمية مماثلة من المساحة الداخلية والعديد من نفس ميزات التكنولوجيا والسلامة. حتى أنهم يشتركون في نفس المحرك الأساسي ، على الرغم من أن سانتا في متوفرة بمحرك توربيني مثقوب ، وهو سبب كافٍ لاختيار سيارة الدفع الرباعي هذه. خلاف ذلك ، تجلب توسان 2024 المزيد . إنها أقل تكلفة ، وتتميز باقتصاد أفضل في استهلاك الوقود ، وتتميز بتصميم داخلي متجدد. مقارنة بين توسان 2024 وتويوتا RAV4 2024

تعتبر تويوتا RAV4 سيارة مدمجة جيدة ، وهي تعكس العديد من أبرز مزايا توسان 2024. إنها تحتوي على مقصورة فسيحة ، ومساحة واسعة للبضائع ، ومناولة مركبة وميزات تقنية سهلة الاستخدام إلى حد ما. كما أنها تتميز بمحرك مقتصد رباعي الأسطوانات ، على الرغم من - مثل توكسون - فهي ليست قوية للغاية. الاختلافات الرئيسية هي القيمة والصقل. تكلف RAV4 أكثر من توسان 2024، مقصورتها ليست هادئة أو فاخرة ، وتوفر ميزات قياسية أقل. توسان 2024 لها اليد العليا.