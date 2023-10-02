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عدن - ياسمين التهامي - مفعول جبّــار .. أسرع وصفـة لتكثيف الشعـر وإنبات الفراغـات بسرعة الصـاروخ في أسبوع واحد

أسرع وصفة لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ في أسبوع بدون غسل، تبحث العديد من النساء عن أفضل وسائل وطرق لتكثيف الشعر والحصول علي المظهر الجمالي الجذاب.

ولكن تعاني الكثير من الفتيات من ظهور فراغات في فروة الرأس وهذا نتيجة أسباب عديدة أهمها نقص التغذية والمواد الكيميائية الضارة.

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وهذا لأنها تتسبب في مشاكل كثيرة للشعر وتؤدي إلي تساقطه وضعف نموه ولهذا فإن الشعر الخفيف من الأمور المزعجة.

ولذلك يمكنك التغلب علي هذه المشكلة من خلال الاستعانة بالوصفات الطبيعية والتي أثبتت نتائج فعالة في زيادة نمو الشعر.

وصفة جبارة لتكثيف الشعر ومليء الفراغات في وقت قياسي بسرعة رهيبة

تكثيف الشعر وإنبات الفراغات هي مشكلة تواجهها الكثير من النساء وهذا لأنه يمنحها مظهر غير مستحب كما يسبب إزعاج.

ولهذا تلجأ إلي شراء منتجات العناية بالشعر وإنفاق الكثير من الأموال حتي تتمتع بشعر كثيف ولكنها حلول مؤقتة.

كما أن لها أضرار كثيرة علي الشعر حيث تؤدي إلي تلف وتساقط الشعر علي المدي البعيد مما تترك الشعر في حالة سيئة.

ولكن تتوافر العديد من المواد الطبيعية والتي تساعد في تكثيف وتطويل الشعر وتسرع من إنبات الفراغات بدون أي آثار جانبية.

وصفة الأعشاب والزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر ومليء الفراغات في أسبوع

تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تعالج مشاكل عديدة للشعر حيث تساعد في تسريع نمو الفراغات وتكثيف الشعر الخفيف.

كما تعمل علي التخلص من مشكلة تساقط الشعر من خلال تحفيز نمو البصيلات كما تساهم في تغذية الشعر وزيادة نموه وتحسين صحته.

مكونات وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ

10 أوراق من ورق الغار.

2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

2 ملعقة صغيرة من الحبة السوداء.

معلقة كبيرة من نواة التمر المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

2 كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

زجاجة بها رشاش.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات في وقت قصير وكيفية الاستخدام

قومي بوضع الأعشاب المذكورة في إناء ثم أضيفي الماء وتوضع علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق.

ثم تغطي جيداً للاستفادة من الزيوت الطيارة الموجودة في الأعشاب وتترك حتي تبرد تماماً.

ثم تصفي جيداً حتي تكون خالية من أي شوائب وتوضع في زجاجة بها رشاش وأخيراً يضاف زيت جوز الهند.

ترج الزجاجة جيداً قبل الاستخدام ثم ترش علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك.

تستخدم صباحاً ومساءا بدون غسل وسوف تلاحظي النتيجة لشعر كثيف وثقيل في أسبوع مع الاستمرار عليها.

وصفة القرنفل لتكثيف الشعر ومليء الفراغات بنتيجة سريعة

يساعد القرنفل علي زيادة نمو الشعر كما يساهم في منع تساقط الشعر وحمايته من البكتيريا المسببة لقشرة الرأس.

حيث يحتوي علي ألياف ومعادن تعمل علي تغذية وتقوية الشعر وتقوم بتحفيز بصيلات الشعر علي النمو.

ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس كما يمنح الشعر النعومة واللمعان ويعطيه رائحة منعشة.

مكونات وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات في وقت قصير

2 ملعقة كبيرة من أعواد القرنفل.

كوب من الماء.

زجاجة بها رشاش.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات وكيفية الاستخدام

قومي بوضع أعواد القرنفل في إناء ثم أضيفي الماء واتركي الخليط حتي الغليان لمدة 5 دقائق.

تغطي الوصفة جيداً ثم تترك لبضع ساعات حتي يمتزج جيداً ويفضل تركه من الليل حتي الصباح.

يصفي الماء الناتج عن الخليط ويوضع في زجاجة بها رشاش نظيفة ومعقمة.

يرش الماء علي شعر مبلل من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية.

تستخدم الوصفة يومياً مع رج الزجاجة جيداً قبل كل استخدام وسوف تحصلين علي شعر كثيف وقوي.