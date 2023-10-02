بسبب وجود مجسم لـ"سليماني".. الاتحاد السعودي يرفض خوض مواجهة سباهان الإيراني وإلغاء المباراة

المنامة - ياسر ابراهيم - رفض لاعبو نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، خوض مواجهة سباهان الإيراني على ملعب الأخير بدوري أبطال آسيا، وفق إعلام سعودي رسمي.



وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على حسابها في منصة "إكس" بأن لاعبي الاتحاد رفضوا خوض المواجهة، اعتراضا على "ممارسات إيرانية غير مشروعة".



وقال الاتحاد الآسيوي إنه تم إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني لظروف غير متوقعة، وإنه تمت إحالة ملف المباراة للجان مختصة.



وأضاف الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني قائلا: "ملتزمون بسلامة اللاعبين".



وذكرت وسائل إعلام أن فريق الاتحاد السعودي غادر أرضية ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني.



وكان من المقرر انطلاق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت غرينتش قبل تأجيل صفارة البداية.



وأشارت محطة شركة الرياضة السعودية "إس إس سي"، إلى أن التأخير بسبب "بعض الأمور التي طلبها الاتحاد الآسيوي أن تكون حاضرة في المباراة".



وذكرت أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن"، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة.



وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.



وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.

