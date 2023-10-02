في جلسة محاكمة ثالثة.. ممثل الحوثي يطالب بإعدام مدير شركة برودجي بـ "صنعاء"

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت مليشيا الحوثي الإرهابية، ثالث جلسة لمحاكمة مدير شركة برودجي سيستمز "عدنان الحرازي"، والذي يقبع في سجون مليشيا الحوثي منذ تسعة أشهر.



وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي عقدت جلسة جديدة لمحاكمة المختطف الحرازي من قبل ما تسمى "المحكمة الجزائية" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وأضافت المصادر، أن ممثل مليشيا الحوثي جدد مطالبته بحجز أرصد شركة برودجي وإعدام مديرها عدنان الحرازي.



وأشارت المصادر إلى أن محامي المختطف الحرازي طالب بالإفراج عن مدير شركة برودجي بالضمان، غير أن نيابة المليشيا رفضت الطلب بذريعة أن ما قام به الحرازي من خلال شركته تعد من "الجرائم الجسيمة".

وأكدت المصادر، أن التهم الموجهة للمختطف عدنان الحرازي، تأتي بهدف السطو على شركة الحرازي وأموال الشركة التي صارت تحت قبضة المليشيا.



يذكر أن إغلاق مليشيا الحوثي لشركتي برودجي سيستميز، تسبب بتشريد أكثر من 1000 موظف وعامل لدى الشركة.



وتعمل شركة "برودجي سستم" في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، بالإضافة إلى دورها كوسيط بين المنظمات الإغاثية والمتضررين من الحرب وأدوار أخرى في كواحدة من أبرز شركات لتنفيذ مشاريع أو الرقابة على مشاريع عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن.