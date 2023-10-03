اخبار الخليج / اخبار اليمن

سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة

: تداول ناشطون على منصة تويتر صور ومقاطع فيديو لفتاة سعودية قبل انها حبيبة الفنان الكبير “عمرو دياب”، وتدعى رهف الحربي.وظهر الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو من إحدى الحفلات وهو برفقة رهف الحربي التي لم تتردد في تقبيله أمام الجميع.

 

اقراء ايضاً :

.: كما تم تداول صورة للسعودية رهف الحربي وهي برفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

 

 

 

: سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة

كانت هذه تفاصيل خبر سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أولظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا