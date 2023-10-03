اليمن.. تضرر أكثر من 20 ألف أسرة نازحة جراء الظروف المناخية خلال العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت أكثر من 20 ألف أسرة نازحة، من الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار والفيضانات المصاحبة لها في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023، حسب تقرير أممي حديث.



وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقرير أصدره أمس الأحد، إن "الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، أدت إلى تضرر ما مجموعه 20,300 أسرة تتألف من 142,100 شخص في 19 محافظة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023".



وأضاف التقرير "أن غالبية الأسر المتضررة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تقيم في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين".



وأوضح أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة التي تضم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بادرت على الفور "بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في 19 محافظة متأثرة بشدة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة".



وأشار الصندوق الأممي إلى أن الآلية قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 28,897 أسرة نازحة تتكون من 202,279 شخصاً، خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2023)؛ منهم 20,163 أسرة، تعاني من الظروف الجوية القاسية، فيما كانت النسبة البقية من الأسر النازحة جراء استمرار النزاع المسلح.

