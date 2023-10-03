صنعاء: مليشيا الحوثي ترفض الافراج عن المختطفين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي ترفض الإفراج المختطفين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر، إلا بضمانات حضورية.

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية ترفض الإفراج عن قرابة 1500 شاب مختطف في صنعاء إلا بالضمانات الحضورية، وجعلهم عرضة للاختطاف مرة أخرى بذات التهمة وهي رفع العلم الوطني والاحتفال بثورة سبتمبر.

وخطفت المليشيا قرابة 1500 شاب من صنعاء، وأعداد غير معروفة في الحديدة، وكذلك في محافظة إب ومحافظات أخرى؛ بسبب احتفالاتهم يومي 25 و26 سبتمبر، كأول احتجاج شعبي مناهض للحوثيين.