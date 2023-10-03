شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسبب الوفاة مادة يستخدمها الجميع تضر الكبد وتعطل البنكرياس توقف عن استخدامها فوراً طبيب يوضح السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملح الصيني هو مصطلح يتكرر علينا ونسمعه كثيرا ويوجد أيضا مسمى آخر له هو الطعم أو الخامس أو جلوتومات أحادي الصوديوم كل تلك المسميات لماده كيميائيه تضاف لمعظم الاغذيه التي نقوم بتناولها بصوره مستمره وتسبب اضرار خطيره للانسان ومن بين تلك الاطعمه الشائع استخدمها الشيبسي والاندومي واللحوم المصنعه بالاضافه الى بعض المعلبات وتقوم بعض محلات الوجبات السريعه باستخدام الملح الصيني كمحسن للطعم والنكهه الا ان الدراسات الحديثه اثبتت بان له اضرار خطيره تابعونا للتفاصيل.

أضرار الملح الصيني في هذا السياق أوضحت دراسات حديثة أكدت على هذا الأمر أن استخدام الملح الصيني يعتبر بمثابه كارثه حقيقيه ويسبب للانسان مخاطر جسيمة وهذا بالنسبة للكبار والصغار على حد سواء، ومن المؤسف أن هذا النوع من الملح أصبح يباع في أكياس في بعض المحلات على اعتبار أنه بهارات وتوابل، ولكن الملح الصيني يسبب مشاكل للإنسان أبرزها الإصابة بأمراض القلب والسرطانات هذا طبعا بخلاف زيادة الوزن والسمنة المفرطة والمعروف أنها بوابة الأمراض.

ولا تنتهي أضرار الملح الصيني على عند هذا الحد بل إنه أيضا يجعل الانسان يصاب بمتلازمه القيء، وقد يصل الأمر إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن.

ونجد أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بأن يتم وضع الملح الصيني هذا في قائمة المكونات الغذائية الضارة، مع الإشارة عليه على العبوات التي يدخل في تصنيعها الملح الصيني حتى يتجنب الأشخاص تناول هذا النوع من الأطعمة المحتوية على تلك المادة الخطيرة..