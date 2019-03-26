شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي يضم ‘‘الملك سلمان’’ وأمير قطر .. وهذا هو السبب الخفي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنعقد الدورة 30 العادية للقمة العربية في تونس يوم 31 مارس الجاري وستشهد مشاركة أمير قطر تميم بن حمد و العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

و سيحل الملك سلمان بتونس قبل بداية القمة بأيام على رأس وفد ضخم يضم عشرات رجال الأعمال والسياسيين وأكثر من ألف مرافق من عدة اختصاصات، من بينها وفود إعلامية وثقافية ومالية وأمنية كبيرة

وفي المقابل لم يتم تحديد موعد وصول أمير قطر حتى الآن الا ان المصادر تشير إلى ان الشيخ تميم بن حمد أكد مشاركته في قمة تونس.