شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قوات التحالف تعلن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي قائد معركة نهم (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ان روجت الوسائل الاعلامية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي لاكثر من مرة في وقتٍ سابق لخبر “مقتل” شقيق قائد حركة أنصار الله، اللواء عبد الخالق بدر الدين الحوثي، ظهر الأخير يوم امس متحدثاً عن عملية “البنيان المرصوص” التي هي إنجاز كبير لقوات صنعاء في جبهة نهم تكبدت فيها فصائل التحالف خسائر فادحة.

حيث قال قائد المنطقة المركزية في قوات صنعاء اللواء عبدالخالق الحوثي إن التحالف والقوات الموالية له نفذوا عدة زحوفات مكثفة قبل عملية “البنيان المرصوص” كانوا يهدفون من خلالها الوصول إلى صنعاء.

وأوضح الحوثي في تصريح لقناة المسيرة أن العملية حققت نجاح كبير في غضون 6 أيام مع جغرافيا معقدة وكبيرة .

واعتبر أن عملية “البنيان المرصوص” حدث عسكري نوعي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أنه لم “نسمع بسقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام”

ووجه قائد المنطقة المركزية في قوات صنعاء، شكره “للمتعاونين من أبناء المناطق المحررة والقيادات العسكرية وألوية الحرس الجمهوري على الأعمال البطولية والأداء القتالي المتميز”.

وجدد اللواء الحوثي شكره لـ”أبناء القبائل الذين أثبتوا شجاعتهم وأظهروا مستوى عاليا من المسؤولية في مواجهة قوى العدوان”.

وتعهد اللواء عبد الخالق الحوثي بأن قوات صنعاء ستحقق ما تصبوا إليه، وأنهم محل “ثقة الشعب”.

ويعد هذا التصريح هو أول ظهور إعلام للحوثي منذ فترة طويلة، اعلن التحالف فيها قتله عشرات المرات، وآخرها الشهر الماضي.