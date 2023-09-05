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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون "الصحاف" وزير الاعلام في نظام صدام حسين الذي كان يصف الامريكان "بالعلوج" .. هاهو اليوم يظهر في بغداد .. ولكن بوجه جديد ومفاجأة غير متوقعة ..(صور)

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جنرال عراقي أصبح يذكّر المحتجين بمحمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في نهاية عهد صدام حسين. فمع احتلال القوات الأمريكية لشوارع بغداد في عام 2003، ظل وزير الإعلام العراقي آنذاك محمد سعيد الصحاف يصر على أن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن العاصمة العراقية. بحلول ذلك الوقت كان الصحاف الرجل المؤثر لدى نظام الزعيم العراقي صدام حسين قد حصل بالفعل على لقب ; أي بوب بغداد بسبب دعايته ​​الغريبة؛ أو، ما يطلق عليه في لغة اليوم، الأخبار الزائفة.





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