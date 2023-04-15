شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. الفرق الفنية تواصل اعمال إزاحة الرمال من خط عدن المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنفذ فرق المؤسسة العامة للطرق حاليا اعمال إزاحة الكثبان الرملية من طريق عدن _ المخا بمنطقة مشهور في خور عميرة محافظة لحج بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن.

وتجري اعمال الازاحة هناك بجهود كبيرة من أجل إخلاء الطريق الرابط بين عدن والمخا من الرمال الزاحفة على الطريق للحد من الحوادث المرورية .

وأكد المهندس عباس صالح أحمد مدير عام الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق أن العمل جاري حتى الانتهاء من اخلاء الطريق من الرمال أمام المسافرين ومرتادي الطريق .

و لفت م. عباس إلى أن الصندوق مستمر في أعمال إزاحة الرمال بشكل عام من كافة الطرق الحيوية والدولية على مستوى المحافظات ضمن خططه لهذا العام .

ويشار إلى أن إزاحة الرمال في طريق عدن المخا يأتي بالتزامن مع إزاحة الرمال في كلا من طريق العلم دوفس في أبين و طريق نشطون سيحوت بالمهرة .

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ عدن