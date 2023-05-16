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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء تدل على أنك مرهق عاطفياً. وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 أشياء تدل على أنك مرهق عاطفياً وتشمل؛ 1- عدم وجود التحفيز. 2- الشعور بالتعب الجسدي. 3- لديك مشاعر يأس. 4- الشعور باللامبالاة. 5- صعوبة التركيز.

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