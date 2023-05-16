شكرا لبحثكم عن خبر أحدهما امرأة.. الكشف عن موعد انطلاق رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ISS والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت الهيئة السعودية للفضاء، بأنه تم تحديد يوم الأحد الـ 21 من مايو الجاري، الموعد الرسمي لانطلاق رائدي الفضاء السعوديين في رحلة علمية إلى الفضاء نحو محطة الفضاء الدولية ISS.

وأضافت الهيئة، أن البعثة العلمية ستضم السعودية ريانة برناوي، كأول رائدة فضاء عربية سعودية ومسلمة، ورائد الفضاء علي القرني، والذي يعد هو الآخر أول رائد فضاء سعودي.

وأشارت الهيئة إلى إن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في الـ 22 من سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

وأوضحت أن هذا البرنامج سيسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض، عبر تطبيق مجموعة تجارب علمية سينفذ عدد منها للمرة الأولى على متن المحطة.

وألمحت إلى أن نتائج الأبحاث التي ستجريها البعثة السعودية، من شأنها خدمة البشرية وتعزيز مكانة المملكة في مجال استكشاف الفضاء عالميا، كما تؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.