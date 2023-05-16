شكرا لبحثكم عن خبر قال إن السعودية المسؤولة عن الوضع بالمنطقة.. الحوثيون: العرقلة الأميركية لحل الملف الإنساني باليمن ستؤدي إلى نفاد الصبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت جماعة الحوثيي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحل، ولا تريد أن تُدفع المرتبات إلى الموظفين اليمنيين.

وقال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي في اليمن مهدي المشّاط أن "صنعاء وجَّهت التحذيرات إلى كثير من الشركات من السلوك الأميركي، بعد التهرب من الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني".

وأفاد أن "العرقلة الأميركية لحل الملف الإنساني ستؤدي إلى نفاد الصبر".

وأضاف المشّاط أنّ "من يستجيب للابتزاز الأميركي هو من يتحمل المسؤولية، والسعودي هو المسؤول الأول عن الوضع في المنطقة".

وحذفت وكالة سبا النسخة الحوثية، تهديدات المشاط لأمريكا والسعودية واستبدلت ذلك التهديد بأن "استقرار السعودية مرتبط باستقرار اليمن وأن هناك أطراف إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار للمملكة العربية السعودية ولا تريد أن تخرج من المستنقع الذي هي فيه ولا دفع المرتبات".

وشدّد المشاط على أنّ السعودية يجب أن تدرك أنّ استقرارها مرتبط باستقرار اليمن"، قائلاً إنّ "الدخول في أي تصعيد الآن، لن يكون ضرره على اليمن فقط، بل على الجميع".

وفي وقتٍ سابق، قال المشاط إنّ على واشنطن أن تأخذ تحذيرات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، على محمل الجد، مشيراً إلى أنّ عواقب تجاهل تلك التحذيرات ستكون وخيمة.