شكرا لبحثكم عن خبر البيض: الانتقالي أمام تحدي كبير بعد نجاح الحوار الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بين نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض أن قيادة المجلس الانتقالي باتت أمام تحدي كبير بعد نجاح مشاورات الحوار الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البيض في تدوينة له على موقع"تويتر" إن أكبر تهديد للانتقالي الجنوبي الآن هو الملف الاقتصادي والخدماتي بعد نجاحه مؤخرا في مشروع الحوار والهيكلة السياسية إلى حدًا ما!".

وأوضح البيض أن الملف الاقتصادي والخدماتي قديم وجديد يتطلب منه جهودًا حثيثة ومكثفة، وخطط عمل استثنائية، وخطوات إسعافية لتدارك السخط الشعبي المتزايد".

وأشار البيض إلى أنه"من الخطأ أن يفكر البعض في الانتقالي بالتغيير فقط في العمل السياسي بمعزل عن التغيير الاقتصادي، دون مساهمة مباشرة في تحسين الوضع المعيشي للناس بأي طريقة ولو يجيش كل امكانياته وقواه ومصادرة المالية ويستثمر علاقاته الخارجية جيدًا واقلها الوضع الخدماتي من كهرباء وماء وصحة وهذه أمور يجب أن تكون خط أحمر لديه وباستمرارية".

وأردف البيض قائلًا:" أقول هو أكبر تهديد حاليًا لان الحالة الاقتصادية، والوضع المالي والخدماتي يسقط دول وقيادات ويجرف أنظمة، ويحدث فجوة خطيرة بين الجماهير وقيادته ، والإنسان العادي غريمه الطارف، وليس لديه القدرة على خلق تصورات وإعطاء تبريرات للسياسيين لا تلامس قهره وآلامه ومعاناته".