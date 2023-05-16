شكرا لبحثكم عن خبر مخطط حوثي في باب المندب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الناشط السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد عن مخطط تسعى له ميليشيات الحوثي في باب المندب.
وقال محمد إن ميليشيات الحوثي تخطط لشن هجوم على باب المندب وبلحاف وصافر.
وكتب محمد في تغريدة له على حسابه بتويتر " يخطط الحوثيون للهجوم على باب المندب في المخا وبلحاف في شبوة وصافر في مأرب، ويستعدون في الحدود بالصواريخ والدرونز لمنع أي ردع".
وتساءل محمد بالقول " ما الذي يستعد له مجلس القيادة؟".
وأضاف " سوى مزيد من التفكك ؟.. مختتما.. للعلم القوات المصرية غير مستعدة ولا مؤهلة حاليا لخوض حرب نيابة عنكم!.
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