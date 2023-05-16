[ بعد يوم من حادثة مماثلة.. مليشيا الحوثي تقتل شابين وتصيب ثالث في حاجز تفتيش بالجوف ]

أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، على تصفية شابين وإصابة ثالث في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)، بعد يوم من حادثة مماثلة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة زوجته.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية في حاجز تفتيش بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، أقدمت أمس الاثنين، على قتل شابين من قبيلة (الشولان ـ ذو حسين)، وإصابة ثالث من قبيلة "همدان".



وأوضحت المصادر أن العناصر الحوثية استوقفت المواطنين وأخذت منهم بطائقهم الشخصية قبل أن تطلق عليهم النار بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل كلا من (أحمد بن صالح بن قريد)، (سالم بن محمد قريد)، وإصابة (أحمد الخويطر).



وجاءت الحادثة بعد يوم من مقتل مواطن وإصابة زوجته برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش بمنطقة العادي في مديرية برط المراشي، بذات المحافظة.



وخلال الأشهر القليلة الماضية قتل عدداً من المواطنين في حوادث مماثلة شهدتها عدة مناطق في محافظة الجوف التي تسيطر على غالبيتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

