شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع العامة وابرز الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وأبرز الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وتدارس مجلس الوزراء مستجدات الجهود الاممية المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الانسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد المجلس على ضرورة ممارسة مزيدًا من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الانسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي وادراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على ابناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام.. مشيرا إلى ان الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وثمن مجلس الوزراء، الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا.. مؤكدا ان إنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا خيار لا رجعة عنه وبما يحفظ الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتامين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، احاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، وضرورة استمرار الجهود لتنفيذ الخطط الحكومية وفقا للأولويات بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.. مشيرا إلى ان التحديات القائمة في الجوانب الخدمية بالعاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة تتطلب مزيد من الجهد للتعامل معها وحلها، بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بمواصلة التنفيذ العاجل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة في مختلف المجالات والتركيز على الأولويات المعيشية والخدمية للمواطنين.. معربا عن تطلع الحكومة إلى تعجيل حزمة الدعم التي تكرمت قيادة المملكة العربية السعودية في الإعلان عنها سابقا لمواجهة الالتزامات الحتمية خاصة ونحن على أبواب الصيف وذلك لضمان استقرار خدمة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.. مشددا على المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.

واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على الجهود المستمرة لتأمين واجلاء الطلاب والجالية اليمنية في السودان الشقيق، بما في ذلك البدء بتسيير رحلات جوية مباشرة من بورتسودان إلى مطاري عدن وصنعاء.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي تتابع عن كثب أولا بأول اوضاع الجالية اليمنية في جمهورية السودان.

وأوضح إنه يجري التحضير للتعاقد مع شركة طيران لتسيير رحلات إجلاء أخرى إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، بعد ان تم نقل كافة المواطنين الراغبين بالعودة من مختلف المدن السودانية إلى مدينة بورتسودان، على نفقة الدولة، إضافة إلى تكفل الحكومة بتغطية نفقات الاقامة والاعاشة لهم في بورتسودان.. منوها بالجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة ودور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومساهمتهم بإجلاء اكثر من (700) من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مدينة جدة.

وناقش مجلس الوزراء تقرير عن نتائج اعمال لجنة تقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية، والمتضمن ما تم إنجازه بموجب المهام الموكلة للجنة في تقييم أداء المنافذ.. مشيرا إلى جوانب الاختلالات المالية والإدارية في المنافذ التي تم النزول اليها، إضافة إلى الاختلالات في البنية التحتية والمقترحات والتوصيات لمعالجتها.

وأشاد المجلس بما أنجزته اللجنة وفق المهام المسندة اليها في تقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية.. وأكد على ما جاء من مقترحات وتوصيات اللجنة لمعالجتها.. وشكل لجنة من وزارات المالية والنقل والدفاع والجهات الأمنية والسلطات المحلية المعنية لدراسة ما جاء في التقرير من توصيات ومعالجات والرفع إلى المجلس بالقرارات المطلوبة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم.

ووافق مجلس الوزراء على خطة عمله للعام 2023م ومذكرتها الايضاحية والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء وامين عام المجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة منها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس والالتزام باستيعابها.

وكلف المجلس امين عام مجلس الوزراء بإعداد نموذج تبليغ للمعنيين بالمواضيع الشهرية المخططة على وزاراتهم للعرض على المجلس لتسليمها قبل أسبوعين من انعقاد جلسة المجلس، وتقديم قائمة إحصائية ربع سنوية بالموضوعات المنفذة من الخطة لكل ثلاثة اشهر للعرض على المجلس واتخاذ ما يلزم بشانها، إضافة إلى اعداد مقترح بثلاث لجان وزارية دائمة وتوزيع أعضاء المجلس على قوام هذه اللجان وفقا للاختصاص لتولي دراسة الموضوعات المقدمة من الوزارات والجهات قبل عرضها على المجلس بما يضمن اكتمالها من كافة الجوانب.

وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، بناءا على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن.. ووجه وزيري المالية والنفط والمعادن بتوريد مبالغ رسوم المناجم والمحاجر إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي، وتعزيز وزارة النفط والمعادن.

وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية والنفط والمعادن باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، بناءا على المقترح المقدم من وزير الصناعة والتجارة.. وكلف وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان حول نقل المجلس الطبي إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تشكيل اعضاءه.. وأقر بهذا الخصوص الرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاصدار قرار جمهوري يقضي بنقل المجلس الطبي إلى العاصمة المؤقتة عدة وإعادة تشكيل اعضاءه.. ووجه وزارات الصحة العامة والسكان والمالية والإدارة المحلية والشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال نقل المجلس الطبي.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، إضافة إلى نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقائه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري وعدد من المسؤولين المصريين.. مشيرا إلى ما تم خلال الزيارة من مناقشة لاوجه الدعم المصري لإسناد اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية، وتعزيز قدرات وبناء القوات المسلحة اليمنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها وتبادل الخبرات بين الجانبين.