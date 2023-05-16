شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير العوج يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 46 للمؤسسة العربية للاتصالات (عربسات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع الجمعية العمومية الـ 46 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات).

وناقش الاجتماع، بمشاركة عدد من الوزراء العرب وممثلي الدول المساهمة في المؤسسة العربية، عددًا من المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية من تصديق على مشروع جدول الاعمال، وتقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العمومية، وإقرار الحساب الختامي للمؤسسة للعام 2022، واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

كما ناقش الاجتماع، خدمات الانترنت وانترنت الاشياء ذات النطاق العريض، واستعراض الامكانية التي ستقدمه عربسات في هذا المجال والتحديات المحتملة منه ومنها دخول العديد من الشركات التي تغطي الكرة الارضية هذا المضمار وأهمها شركة ستارلينك.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مقترح للعمل العربي المشترك في هذا المجال وتوحيد الرؤى، وعرض التصورات المقدمة من الجمهورية اليمنية في هذا الجانب، وأهمية وضع المعايير المختلفة والمعروفة لادخال الشركات التي تقدم خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس رغيد السعيد، ومدير إدارة التدريب والتأهيل المهندسة افراح فتحي، ومدير إدارة التحول الرقمي المهندس رائد سعيد.