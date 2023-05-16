شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يستقبل في عدن بعثة وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث جرى التشاور حول مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء التطورات الأخيرة، والجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي وإحياء مسار السلام.

وتطرق الاجتماع بحضور سفراء فرنسا جان ماري صفا والمانيا هوبيرت ييغير وهولندا بيتر ديريك هوف والمبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن جيان فرانكو، ونائب رئيس بعثة فنلندا اسكو مانيستو، إلى المواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، والخطوات الواجب القيام بها لبناء الثقة نحو السلام، إضافة إلى إسناد جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات الاستثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

ورحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد الأوروبي في اطار الدعم المستمر للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيرا إلى ان الحكومة وحرصا على اتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، قدمت تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان مليشيا الحوثي ومن خلال اعمالها الإرهابية المتكررة واخرها الهجوم على طريق الكدحة لإحكام حصارها المفروض على مدينة تعز، وغيرها من الانتهاكات تشير إلى عدم جاهزيتها لخيار السلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني.. منبها من خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الاجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي الإرهابية بما في ذلك ضد الاقتصاد الوطني والبنوك في مناطق سيطرتها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي اليمني بدعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية وخصوصا السعودية والامارات، وما اثمرت فيه الإصلاحات في الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، والدور المعول على الأصدقاء الأوروبيين في دعم هذه الجهود.. لافتا إلى الأولويات الماثلة امام الحكومة في الملفات الخدمية وخاصة الكهرباء والمياه والحفاظ على استقرار العملة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وخططها للتعامل مع ذلك.

بدورهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وللشعب اليمني في هذه الظروف.. معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة من اجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.

حضر الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.