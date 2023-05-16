شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة العدل يبحث مع البرنامج السعودي تعزيز الشراكة ودعم المنظومة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدن المهندس أحمد مدخلي، اوجه الشراكة وإمكانية التدخل في دعم المنظومة القضائية.

واستعرض اللقاء الذي ضم وكيلا قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، وقطاع التخطيط والبنى التحتية علي مديد، ورئيس المكتب الفني القاضي نبيل المنحمي، جهود الوزارة المبذولة في تنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى دعم المنظومة القضائية والعدلية بشكل عام.

وتطرق اللقاء، إلى إمكانية تدخل البرنامج السعودي، في عدد من الجوانب التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية، بما يكفل تحسين نوعية الخدمات القضائية التي تقدم للمواطنين.

من جانبه أكد مدير مكتب البرنامج السعودي، استعداد البرنامج دعم السلطة القضائية في مجال تطوير البنية التحتية وتعزيز الجهود في بناء منشآت القضاء خلال الفترة القادمة حسب الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع المتطلبات الضرورية للمنظومة العدلية.