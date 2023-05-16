اتحاد الكرة ينهي خلاف الشعب والتضامن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلام الاتحاد عقد بمقر الاتحاد اليوم الاثنين لقاء جمع ممثلي نادي التضامن والشعب بالمكلا وذالك بحضور رئيس الاتحاد الرائد عبدالله السعدي والامين العام للأتحاد لطفي الحداد وكرس الأجتماع لمناقشة قضية اللاعب عمر العمودي الذي اصبح حديث الشارع الرياضي بحضرموت. وفي الأجتماع هنا رئيس الأتحاد عبدالله السعدي لأدارة نادي الشعب مباركآ لهم قرار مكتب الشباب والرياضه في تعينهم بأدارة النادي متمنيآ لهم التوفيق في مهامه الجديده. وفي اللقاء تم استعراض حيثيات اللاعب عمر غالب الكثيري والأطلاع على الوثائق الخاصه باللاعب. واعرب الحضور بأرتياحهم بهذا الخطو التي اقدم عليها اتحاد كرة القدم ساحل حضرموت وحل الموضوع بصوره وديه تخدم الأنديه والرياضيه بالمحافظه بعيدآ عن النزاعات التي لاتخدم الناديين العريقين وتاريخهم الرياضي. وخرج اللقاء بمباركة الجميع بأنتقال اللاعب عمر العمودي الي صفوف نادي الشعب. مع الأحتفاظ بحقوق نادي التضامن الماليه اثناء ألتحاقه.بالنادي أتفق الجميع على انتقال اللاعب عمر العمودي الي صفوف نادي الشعب اعتبارآ من تاريخ اليوم 2023/5/15

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