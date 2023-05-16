شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يثمن الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين في مساندة الشرعية والدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري وما يقدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان حال الشعب رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الصحفيين الاحرار الذين تنفسوا هواء الحرية من سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، حيث قدم التهنئة للصحفيين الأربعة المفرج عنهم مؤخرا ولزملائهم المحررين في عمليات تبادل سابقة.

واطلع الدكتور معين عبدالملك من الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، الحارث حميد، أكرم الوليدي، هشام طرموم، وحسن عناب، على ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات المليشيات الحوثية، والانتهاكات التي تعرضوا لها من التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، والاخضاع للمحاكمة بتهم ملفقة، وإصدار أوامر بالإعدام، والحرمان من التغذية وانعدام الرعاية الصحية والتي أدت إلى اصابتهم بأمراض مزمنة.

ولفت إلى ما تتعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وحجب المواقع الالكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسريًا.

ووجه رئيس الوزراء، بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم للصحفيين المفرج عنهم في مختلف الجوانب.. منوها بشجاعتهم ومواقفهم المنحازة للشعب والقانون والدولة ورفض الانقلاب.. مؤكدا حرص الحكومة العمل على إطلاق باقي الاعلاميين والصحفيين والنشطاء من معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية.

حضر اللقاء وزيري الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك والاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني.