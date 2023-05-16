شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باصهيب يلتقي في عدن مدير منظمة كير في اليمن وممثلي اليونيسيف ومركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القُطري الجديد لمنظمة كير في اليمن عبدالله عبدي، برامج وخطط تدخلات المنظمة بما يتفق مع أولويات المرحلة المقبلة في اليمن.

واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، مستوى تنفيذ أنشطة المنظمة في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، لا سيما في القطاع الصحي.

وأشاد الدكتور باصهيب، بتدخلات منظمة كير وإسهاماتها التنموية في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل مهام المنظمة وتنفيذ برامجها بالشكل المطلوب من أجل خدمة المجتمع.

ومن جانبه أكد مدير منظمة كير في اليمن، الحرص على التنسيق مع الوزارة بخصوص تنفيذ التدخلات والمشاريع المختلفة، وكذا أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمة والوزارة بخصوص تحديد الأولويات.. مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع.

وفي سياق منفصل، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع مدير برنامج التغذية بمنظمة اليونيسيف في اليمن جوزفين أبي، دعم تقرير التغذية في اليمن، وترتيبات الورشة التدريبية الخاصة بالتغذية التي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، وكذا التجهيزات الجارية للمرحلة القادمة من المسح الميداني متعدد القطاعات، وخطة برنامج الدورات التدريبية المتخصصة لموظفي الوزارة في تحديد الأولويات والتقييم والمتابعة.

كما ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني، تدخلات المركز والمشاريع المنفذة في المحافظات المحررة والاحتياجات لمشاريع دعم وكفالة الأيتام.