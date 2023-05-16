العميد الربيعي: يؤكد الوقوف إلى جانب السلطة المحلية في إنجاح حملات تنظيم الأسواق والحفاظ على ممتلكات الدولة

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني:

أكد العميد جلال ناصر الربيعي, أركان قوات الحزام الأمني, قائد حزام العاصمة عدن، اليوم الوقوف الى جانب السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان لإنجاح الحملات وفرض القانون وتنظيم الأسواق والحفاظ على ممتلكات وشوارع الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه, مدير عام مديرية الشيخ عثمان, الدكتور وسام معاوية حيث اطلعا على أوضاع الأسواق بالمديرية ومدى التزام أصحاب المفارش بالمساحة المحددة لهم وإزالة التوسع بالبسطات العشوائية داخل الأسواق وفتح الطرقات في العديد من الشوارع والأسواق والتي شوهت المظهر الجمالي العام للمديرية.

وخلال الزيارة, أشاد الدكتور معاوية مدير عام المديرية، بقوات القطاع الثامن التابعة لقوات الحزام الأمني في العاصمة عدن في تعزيز دور السلطة المحلية بالمديرية.

رافقهم أثناء الجولة الميدانية, النقيب ناصر الدهشلي، قائد القطاع الثامن حزام، وميثاق صالح، مدير الأسواق