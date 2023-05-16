شكرا لبحثكم عن خبر محافظ المهرة يزور منزل الفقيد سعيد خليفة بلحاف ويقدم واجب العزاء لأسرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المهرة/سبأ:

قدم معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العميد سعيد سعد خليفة بلحاف مدير الأمن السياسي بالمحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم لمنزل الفقيد بمنطقة الفيدمي، رفقة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيلي المحافظة الأستاذ محسن محمد رعفيت والأستاذ حسين علي المسعدي ومشرف قطاع الشؤون الفنية بديوان المحافظة المهندس عوض أحمد قويزان وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء اللجنة الأمنية وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية.

وأشار المحافظ "بن ياسر" إلى عدد من مناقب الفقيد التي تميز بها في حياته المدنية والعسكرية كرجل تميز بالحنكة والحكمة والخبرة والتجربة في الكثير من الأمور العسكرية ، لافتا إلى أن المهرة خاصة والوطن بشكل عام خسر واحد من أبرز رجالاتها التي قدمت الكثير.

وتقدم المحافظ "بن ياسر" باسم قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأولاد الفقيد وأسرته الكريمة ولقبائل بلحاف خاصة ولأبناء المهرة والوطن بشكل عام ، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.