شكرا لبحثكم عن خبر تجهيل للأجيال القادمة في عدن الثقافة والعلم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لاول مرة في تاريخ عدن تسرب أسئلة الامتحانات عبر جروبات الواتس في وقت مبكر من دخول الطلبة الامتحانات، وقد تكون عدن عن بقية المحافظات الأخرى تعمدوا تجهيل طلابها ..

الغش عمم رسمي وعبر الجروبات للاسف وهذا مؤشر خطير للعملية التعليمية في عدن مدينة العلم والثقافة الذي يراد لها المستقبل المظلم..

أي مستقبل لهولاء الأجيال واي تطور ستشهده البلد في ظل جيل بليد وغير متعلم، يعني مستقبل الوطن مظلم وسيزداد الجهل للأجيال القادمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا بالذات عدن تمارس فيها الأخطاء بتعمد وتحرم من الخدمات وتحارب في كل شي وفي شتى المجالات.

لك الله ياعدن المنارة والثقافة والعلم الذي عرف أهلها بحضارتهم وثقافتهم وعراقة المدينة الرائعة بروعة وجمال ابنائها ومينائها الاستراتيجي .

فضل الجونه