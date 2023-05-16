الرئيس الزُبيدي يطّلع على الدراسات الميدانية لإنشاء عدد من الحواجز المائية بمحافظة الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - اطّلع الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدراسات الميدانية لإنشاء عدد من الحواجز المائية بمحافظة الضالع بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري وعددا من المسؤولين بالوزارة.

واستمع الرئيس القائد خلال اللقاء، الذي حضره المهندس فضل صالح خميس مدير عام منشآت الري بوزارة الزراعة، والمهندس محمد ناجي مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة الضالع، والمهندس عمار العولقي المشرف على مشاريع القطاع الزراعي، وعمار الدومة مندوب صندوق أبوظبي للتنمية لعملية التنفيذ، إلى شرحٍ مفصلٍ عن عمل لجنة المسح الميداني، وجداول الكميات التي أعدتها لإنشاء سد مائي بمنطقة شعب الناشع بمديرية الضالع، وإنشاء حاجز مائي بكلتا حرير بمديرية الحُصين.

وشدد الرئيس القائد على سرعة استكمال الاجراءات الخاصة بالمشروعين، والتوقيع على عقود التنفيذ مع الجهة المنفذة، لضمان الإنجاز في الوقت المُحدد، وفقا للمواصفات الفنية وبرنامج التمويل الخاص لهذه المشاريع.

وثمّن الرئيس القائد الدعم المُقدم من الأشقاء في دولة الإمارات لبلادنا في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الزراعة والري، داعيا الجهات المختصة لبذل أقصى الجهود للاستفادة من هذه المشاريع التنموية المهمة.

حضر اللقاء عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.