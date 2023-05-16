شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدن سفراء الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي بقصر معاشيق، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وهولندا، والمانيا، والمبعوث الايطالي، وممثل عن البعثة الفنلندية.

وفي اللقاء وضع فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي السفراء الأوروبيين امام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الاشقاء والاصدقاء من أجل استئناف العملية السياسية، والبناء على مخرجاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمواقف دول الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ودعا الرئيس الى مزيد من الضغوط الاوروبية على المليشيات من أجل الرضوخ للارادة الشعبية، والجنوح الى خيار السلام وانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها، فضلا عن اهمية ادانة الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الانسان بما في ذلك تحشيد مئات الالاف من الاطفال الى مخيمات التعبئة الحربية، والتنشئة الطائفية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحدة المجلس وانفتاحه على كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام، واشاد في هذا السياق بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة الانسانية، واطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة.

من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الاوروبي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الاصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة بمختلف المجالات.

وأعرب السفراء الأوروبيون عن تقدير بلدانهم للتعاطي الايجابي الذي يبديه المجلس والحكومة مع المساعي الرامية لاحياء مسار السلام، وفتح الطريق الى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.