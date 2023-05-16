وزيرا خارجية اليمن وألمانيا يبحثان تطورات الوضع وجهود إحلال السلام في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تطورات الوضع اليمني وجهود إحلال السلام في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء جمع ابن مبارك وبيربوك بمدينة جدة السعودية التي وصلتها الأخيرة الإثنين بزيارة رسمية ليومين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وبحسب الوكالة، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام".



وفي اللقاء، أعرب بن مبارك عن "حرص الحكومة اليمنية على استعادة الأمن والاستقرار والتخفيف من معاناة اليمنيين ودعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب".



وأكد على "ترحيب حكومته بكافة الجهود الإقليمية والأممية المبذولة لوقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لبدء عملية سياسية تهدف لتحقيق السلام في اليمن".



وتطرق اللقاء لقضية خزان صافر والجهود المبذولة لحلها والتقدم المحرز إلى الآن لتنفيذ خطة الأمم المتحدة بهذا الصدد والدور الالماني للمساهمة في إحلال السلام في اليمن وتقديم الدعم الفني للقطاعات المالية والاقتصادية.



من جانبها، أكدت بيربوك "استمرار بلادها في دعم اليمن سياسيا وإنسانيا وتنمويا، ومساهمتها في حل مسألة سفينة خزان صافر النفطية لتجنب كارثة بيئية محتملة"، بحسب الوكالة.

