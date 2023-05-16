اللجنة الحكومية بتعز تحذر من مساع حوثية لتمييع قضية فتح الطرق عبر اختلاق "لجان مجتمعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت اللجنة الحكومية المعنية بفتح طرق تعز، الثلاثاء، من محاولات مليشيا الحوثي لتشتيت الاهتمام بملف الطرق عبر اختلاق لجان مجتمعية وغيرها وطرح مقترحات جزئية بهدف تمييع هذه القضية.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس لجنة التفاوض عن الحكومة الشرعية عبدالكريم شيبان، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وقال البيان، إن "اللجنة تتابع التقدم الحاصل في هذا الملف والمتمثل في تبني وفد الشرعية لفتح الطرق بتعز في كل الحوارات كبند أساسي"، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود بمزيد من المتابعة للمعنيين بالحوار من الأطراف الإقليمية والدولية والعمل على إنهاء الحصار عن تعز.



وطالبت اللجنة الأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بفتح كافة الطرق في تعز وسائر المحافظات.



ودعا البيان إلى التنبه "من بعض محاولات الحوثي الرامية لتشتيت الاهتمام بهذا الملف وإضعاف الموقف الرسمي عبر محاولات اختلاق لجان مجتمعية وغيرها من المسميات".



وذكر أن المليشيا تقوم "بالتواصل مع بعض الشخصيات للعمل حسب زعمهم لفتح الطرق بعيدا عن الحكومة الشرعية وطرح مقترحات جزئية تحاول ذر الرماد على العيون وهو وسلوك تمارسه المليشيا منذ سنوات".



وأكد البيان، أن لجنة فتح الطرق في تعز هي المعنية وهي مستمرة في التواصل مع الحكومة والمجلس الرئاسي والجهات لمتابعة الملف والمطالبة بفتح طرق تعز بصورة كاملة.



وثمنت لجنة التفاوض الحكومية كل الجهود المجتمعية التي تتواصل معها وتنسق معها في ملف طرق تعز وفق رؤية وتوجه الحكومة الشرعية، معربة عن أملها أن يدرك الجميع تحركات الحوثي الكيدية والعبثة وسعيه الدائم في تقزيم وتمييع قضية طرق تعز.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أفشلت كل الاتفاقيات بشأن فتح طرق مدينة تعز التي تحاصرها منذ أكثر من ثماني سنوات.

