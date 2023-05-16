شكرا لبحثكم عن خبر بدعم الشيخ قاسم الشرفي.. مدرسة سعد بن معاذ بيافع تكرّم أوائل الطلاب بمبالغ مالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - فواز الحنشي

شهدت منطقة الشرف بمديرية الحد يافع محافظة لحج، اليوم، حفل تخرج طلاب مدرسة سعد بن معاذ للتعليم الأساسي والثانوي، وسط حضور قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، ومدير الأمن، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

وأقيم حفل تكريم الطلاب المتفوقين برعاية كريمة من رجل الأعمال الشيخ قاسم عبدالرحمن الشرفي، الداعم الأول للعملية التعليمية في مدارس الشرف ووداي دان، حيث جرى تسليم مبالغ مالية للخمسة الأوائل من كل صف، وشهادات تقديرية، وجوائز عينية، كما تم تكريم الفائزين بالأنشطة الرياضية والثقافية.

وخلال الحفل ألقيت عدد من الكلمات جميعها هنأت الطلاب المتفوقين متمنين التوفيق لمن لم يحالفه الحظ، كما ثمّن الشيخ حسين الجوهري مدير عام مديرية الحد، الدعم الذي يقدمه الشيخ قاسم الشرفي، لإنجاح العملية التعليمية في المديرية، وبدوره أشاد رئيس انتقالي الحد "محمد التومي" برجال الأعمال الداعمين لكافة القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأوضح مدير مدرسة سعد بن معاذ "محمد علي الشرفي" حجم الدعم الذي يقدمه الشيخ قاسم الشرفي للمدرسة، حيث بلغ هذا العام أربعة وخمسين مليون وواحد وخمسين ألف ريال، رواتب ودعم السكن الداخلي للمعلمين، وأنشطة متنوعة، وجوائز الخمسة الأوائل من كل صف لمدرستي. سعد بن معاذ للبنين، والقادسية للبنات.

وأضاف الشرفي أن جوائز المتفوقين وزعت على النحو الآتي:

الأول/ مائة ألف ريال

الثاني/ ثمانون ألف ريال

الثالث/ سبعون ألف ريال

الرابع/ ستون ألف ريال

الخامس/ خمسون ألف ريال.

مقدماً شكره وتقديره لكل الداعمين من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية في منطقة الشرف.

كما ألقيت في حفل التكريم قصيدة شعرية للشاعر حسين الشعبي مدير مكتب الثقافة بالمديرية، حث فيها على دعم التعليم والأنشطة التي تمني المعرفة لدى الشباب.