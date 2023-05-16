لجنة الطوارئ بمأرب تناقش التدخلات العاجلة لحماية النازحين من الفيضانات والسيول

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب، الثلاثاء، مع شركاء العمل الإنساني وعلى رأسهم "الأوتشا"، التدخلات الإنسانية العاجلة لحماية النازحين من الأضرار المحتملة جراء السيول والامطار لموسم العام الجاري 2023م.



جاء ذلك في اللقاء الذي ترأسه قائد شرطة المحافظة العميد يحيى حميد، وبحضور مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين سيف مثنى، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، "الاوتشا"، و كتلة المياه والإصلاح البيئي، وكتلة إدارة المخيمات ولجنة الطوارئ في المحافظة واللجنة الفنية المنبثقة من لجنة الطوارئ، حسب موقع المحافظة.



وتطرق اللقاء للتدخلات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية، وما يمكن أن يقدمه شركاء العمل الإنساني من تدخلات لعمل مصدات سيول لحماية النازحين من الأمطار الموسمية.



واستعرض اللقاء التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من المحافظ لحصر الأضرار وتقييم الاحتياجات مع المكاتب المختصة من السلطات المحلية، وأبرز الأماكن المحتمل تضررها جراء موسم الامطار، بالإضافة الى الأضرار التي تم رصدها خلال شهر مارس من العام الجاري (اكثر من 8 آلاف أسرة تضررا جزئيا)، حيث شملت الأضرار تدمير المخيمات، وتلف المواد الإيوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية.



كما تطرق إلى التدخلات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية في الأماكن التي تعتبر أكثر تضررا بسبب تدفق السيول إليها من محافظات مأرب و أبرزها: عمل مصدات رملية في المخيمات تحت إشراف المكاتب المختصة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.



وشدد اللقاء على ضرورة أن يكون لدى كل منظمة مخزون استراتيجي في المحافظة من أجل مواجهة الحالات الإنسانية الطارئة، التي تخلفها الكوارث المتوقعة من الأمطار والسيول.

