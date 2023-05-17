المكلا تتزين بأعلام الجنوب وصور الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تزينت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بأعلام دولة الجنوب وصور الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك احتفاءً باستضافة انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي التي من المزمع انعقادها في مدينة المكلا من الفترة 21 وحتى 22 مايو الشهر الجاري واستعداد ابناء حضرموت لاستقبال الرئيس الزبيدي. وتشهد مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت استعدادات مكثفة والتحضير لاستقبال الرئيس الزُبيدي الذي يزور المحافظة تزامناً مع انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي والذكرى السنوية 21 مايو ذكرى اعلان فك الإرتباط من الجمهورية العربية اليمنية. وتأتي احتفالات المكلا بمجريات انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي وزيارة الرئيس الزُبيدي تأكيداً على تمسك ابناء حضرموت بهدف استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة

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