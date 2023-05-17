تعز تكسر هجومًا للحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت قوات الجيش بمحافظة تعز هجومًا لمليشيات الحوثي. وقالت مصادر إن قوات الجيش كسرت عميات هجوم للمليشيات على مواقعها. وأوضحت المصادر بأن الهجوم كان على جبهتي الأحطوب والصلو غرب وجنوب شرق المحافظة.

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