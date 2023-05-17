شكرا لبحثكم عن خبر مسن سعودي يبحث عن زوجة شابة بمهر خيالي .. التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداولت وسائل إعلام سعودية، قصة لثري سعودي في الخمسين من عمره، يبحث عن فتاة عشرينية للزواج منها، مقابل مهر خيالي وسيارة وفيلا.

وكشف مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن محادثة غريبة دارت بينه وبين الثري الخمسيني، وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":حدثت بيني وبين ثري خمسيني متزوج محادثة غريبة وكان قد أوصاني أن أبحث له عن فتاة عشرينية من أسرة أحوالها المادية متوسطة ليتزوجها بشرط أن لاتكون جامعية ولا ترغب في الوظيفة وغير قبيلية ووعد بمهر خيالي ومايتبع ذلك من فيلا وسيارة.

مهر ضخم

وأضاف: فقلت له: كنت أظن أول ما أبديت لي ذلك أن إيجاد طلبك سهل مع هذا المهر الضخم ولكني اكتشفت صعوبته بسبب رفض الأمهات.

الفلل والسيارات

وأكمل: فقال: ربما في دور التحفيظ والمهتمات بالقرآن من توافق، مشيرا: فقلت: ولكن هؤلاء لاتغريهم المهور العالية والفلل والسيارات.

الدعوة والخير

وتابع: فقال : سأتبرع بالنيابة عنها بمئة ألف ريال (كل سنة) في وجوه الدعوة والخير وسأكتب ذلك في العقد، مختتما: فقلت : هذا عرض لم يسبقك إليه أحداً.

وتكثر في بعض الدول العربية، قضايا البحث عن زوجة مناسبة عبر مواقع وشبكات الإنترنت، ونشط كثيرون في فتح نوادٍ خاصة بمثل هذه المواضيع الاجتماعية.