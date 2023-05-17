شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تجدد موقفهها الداعم لكافة الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت وزارة الخارجية اليمنية موقف اليمن الداعم لكافة الجهود الرامية إلى عودة الأمن والاستقرار في السودان، مستنكرة حادث الاعتداء والتخريب الذي تعرضت السفارة الأردنية في الخرطوم، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخا لحرمة البعثات الدبلوماسية.. داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكان المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، بقيادة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة برصد استفسارات الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وجاء من بين الأسئلة الواردة إلى الوزارة هل يحق للطالب التقديم فى أكثر من جامعة؟ وما موقف الطالب الذى سجل على موقع إحدى الجامعات، ويريد التقديم فى أكثر من جامعة من خلال الرابط الجديد؟ وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يحلق للطالب إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات، فله حرية التقديم في أكثر من جامعة.

وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بالإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك عقب بدء التقديم خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة قام برصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتي قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية،

حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.